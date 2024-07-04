حقائب مهارية للطلاب الموهوبين في علوم المواد وتقنية النانو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لإتاحة فرصة الاكتشاف والاستزادة المعرفية عمليا، انطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد وتقنية النانو 2024 أمس الأول، بمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود بإشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بهدف الاستثمار في الطلاب الموهوبين. وأوضح المسؤول عن المعهد الدكتور حمد البريثن، أن البرنامج يستمر لمدة 4 أسابيع يتناول موضوعات علمية وتقنية في علوم المواد وتقنية وتقديم حقائب مهارية تركز على التنمية الشخصية ودورات تدريبية في قيم المواطنة والاعتزاز بالشخصية الوطنية ودورات مهارية في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مبينا أن الطلاب الموهوبين المشاركين يشرف عليهم خلال فترة البرنامج باحثون في الجامعة من كليات العلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والعلوم الطبية التطبيقية، للتدرب على أسس البحث العلمي وأخلاقياته والمهارات المتعلقة به، كمهارات استخدام المعامل وسلامة المختبرات والمواد، وإجراء التجارب المعملية، إلى جانب تعلم كتابة ملخصات ومقترحات البحث العلمي في مجالات تقنيات النانو وعلوم المواد. أهداف البرنامج الإثرائي: تمكين الطلاب من المشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.

التدرب على أسس البحث العلمي وأخلاقياته.

تعزيز الاستثمار في الطلاب الموهوبين.

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