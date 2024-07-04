306 شهادات مهنية مزورة وغير معترف بها

سجلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين العام الماضي 171 شهادة مهنية مزورة بنسبة 2%، من إجمالي 10.088 آلاف شهادة تمت التحقق منها، وبلغت إجمالي الشهادات غير المعترف بها 135 شهادة بـ1.33%، في وقت استقبلت الهيئة 232 بلاغًا مهنية، ونفذت 532 عملية فحص ميداني ومكتبي، وبلغت إجمالي الملاحظات 1131 ملاحظة مصنفة ضمن معايير الجودة وتحسين الأداء.

202 ترخيص

كشف تقرير الهيئة السعودية للمراجعين للعام الماضي، إصدار 202 ترخيص، وتصدرت تراخيص محاسب قانوني إجمالي التراخيص، حيث بلغت 98 ترخيصًا بـ49%، وحلت تراخيص تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة ثانيًا، بإجمالي 55 ترخيصًا بـ27%، وتراخيص خدمات الزكاة وضريبة الدخل ثالثًا، بإجمالي 26 ترخيصًا بـ13%، وتراخيص خدمات المحاسبة رابعًا، بإجمالي 23 ترخيصًا بـ11%، وبلغت إنجاز المشروعات 93%، واعتماد 38 هدفًا تنفيذيًا.

1054 مجتازًا

بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية العام الماضي 1054 شخصًا، منهم 652 حاصلا على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة بـ62%، وحل الحاصلون على شهادات فني المحاسبة ثانيًا، بإجمالي 210 بـ20%، والحاصلون على شهادة الزمالة ثالثًا، بإجمالي 156 بـ15%، والحاصلون على شهادات مهنية تخصصية رابعًا، بإجمالي 36 بـ3%.

كما بلغ إجمالي الأعضاء المنتسبين للهيئة 11.764 ألف عضو، و108 أعضاء أساسي ممارس، و23 عضوًا أساسيًا غير ممارس، و11 عضوية طالب، وتنفيذ 339 دورة تدريبية، استفاد منها 20.580 ألف متدرب.

121 مليونًا إيرادات

وصل إجمالي إيرادات الهيئة 121.633.239 ريال، وإجمالي المصروفات 118.755.138 ريال، وبلغت إجمالي المنح الجامعية 377 منحة، و253 طالبًا مرشحًا للمنح الجامعية، و124 طالبًا مرشحًا، وبلغ إجمالي موظفي الهيئة 146 موظفًا، منهم 118 ذكورًا بـ81%، مقابل 28 موظفة إناث بـ19%.

شهادات وبلاغات

- 171 شهادة مزورة مرصودة.

- 135 شهادة غير معترف بها.

- 10.088 آلاف شهادة تمت التحقق منها.

- 532 عملية فحص ميداني ومكتبي.

- 232 بلاغًا مهنيًا مقدمة.

- 1131 ملاحظة مصنفة ضمن معايير الجودة وتحسين الأداء.

- 202 ترخيص صادر.

- 1054 حاصلا على الشهادات المهنية.

- 11.7 ألف عضو منتسب.

- %49 من التراخيص محاسب قانوني.

- %62 الحاصلون على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة.