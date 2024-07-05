شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن‎ تفاصيل جديدة حول غرق الطبيب السعودي الذي حاول إنقاذ ابنه بسويسرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عامر العنزي شقيق الغريق في شلالات سويسرا الطبيب عبد الله عن مستجدات نتائج بحث الجهات الأمنية عن جثة الطفل عبد العزيز ابن الفقيد عبدالله بعد سقوطه في شلالات غيسباخ على بحيرة برينز السويسرية.

وجاء ذلك بعد اتصالاً وردهم من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، مساء الأربعاء.

وقالت الجهات الأمنية السويسرية أن الشرطة المائية لم تعثر على جثة الطفل حتى الآن، نتيجة قوة الفيضانات، فضلاً عن صعوبة عملية البحث رغم مرور 10أيام من الحادثة.

وأفاد العنزي بأنه أثناء وقوع الحادثة كانت هناك أسرة سعودية قريبة من الموقع، وشاهدت حالة الهلع التي كانت تعيشها زوجة أخي وابنته كيان التي لم تتجاوز 6 سنوات، فتواصلوا مع السفارة السعودية، فضلاً عن الشرطة لمحاولة إنقاذ الدكتور عبد الله وابنه.

وأوضح أنه بعد يومين جرى العثور على جثمان الأخ في سواحل البحيرة، وقاموا بنقلها إلى المملكة بمتابعة من ممثل السفارة سامي الشاطري، إذ وصلت السبت الماضي وجرت مراسم الدفن والصلاة عليه في الرياض.

يذكر أن الغريق الدكتور عبد الله العنزي كان برفقة ابنه عبد العزيز الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة ليقوم الأب بالقفز لمحاولة إنقاذه.