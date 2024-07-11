إثراء تجربة الزائر بالمسجد النبوي

يثري عدد من المواقع والمعارض تجربة الزائر للمسجد النبوي من خلال زيارتها واستغلال الوقت بين الصلوات لزيارتها أو المشاركة فيها، مثل الدروس العلمية وبرنامج تصحيح التلاوة والمجالس الفقهية، بالإضافة إلى خمسة معارض للعمارة والسيرة النبوية.

ويجد الزائر عددا من المواقع التي يمكن أن يزورها على قدميه دون الاستعانة بمركبة أو مواصلات وذلك من خلال زيارة منطقة المصليات جنوب غرب المسجد النبوي، وفيها مسجد الغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد عمر بن الخطاب، والتي فتحت مؤخرا للزوار وتقوم باستقبالهم بين الفترة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء، كذلك وجود جادتي قباء، وهيأت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من الخدمات التي يتلقاها المستفيد من خلال نشر عدد من الموظفين في المسجد النبوي وساحاته، وتوفير خدمات التنقل لكبار السن.