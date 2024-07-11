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إثراء تجربة الزائر بالمسجد النبوي

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يثري عدد من المواقع والمعارض تجربة الزائر للمسجد النبوي من خلال زيارتها واستغلال الوقت بين الصلوات لزيارتها أو المشاركة فيها، مثل الدروس العلمية وبرنامج تصحيح التلاوة والمجالس الفقهية، بالإضافة إلى خمسة معارض للعمارة والسيرة النبوية.

ويجد الزائر عددا من المواقع التي يمكن أن يزورها على قدميه دون الاستعانة بمركبة أو مواصلات وذلك من خلال زيارة منطقة المصليات جنوب غرب المسجد النبوي، وفيها مسجد الغمامة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد عمر بن الخطاب، والتي فتحت مؤخرا للزوار وتقوم باستقبالهم بين الفترة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء، كذلك وجود جادتي قباء، وهيأت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من الخدمات التي يتلقاها المستفيد من خلال نشر عدد من الموظفين في المسجد النبوي وساحاته، وتوفير خدمات التنقل لكبار السن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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