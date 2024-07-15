استئصال ناجح لورم ساركومي عضلي لـ "ثلاثينية" بتجمع مكة

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق مركز الجراحة التخصصية في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إتمام عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ساركومي عضلي في الإبط الأيسر لمريضة تبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا.كانت المريضة تعاني من كتلة كبيرة بأبعاد 10x8x5 سم في الإبط الأيسر، بالإضافة إلى تورم في العضلة الصدرية اليسرى وتأثر في حركة الذراع الأيسروأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي في بيان له أنه بعد الفحوصات الشاملة التي تضمنت التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي، تم تشخيص الحالة على أنها ساركومة عضلية مخططة ممتدة إلى الشريان والوريد الإبطي، وضاغطة على الأعصاب الرئيسية المغذية للذراع الأيسر، تم مناقشة الحالة في مجلس الأورام، حيث تقرر البدء بجلسات العلاج الكيميائي

وأضاف أن المريضة أكملت جلسات العلاج الكيميائي وخضعت أيضاً للعلاج الإشعاعي، ومع ذلك، لم يحدث تقلص ملموس في الورم، مما استدعى تحويل المريضة إلى عيادة جراحة الأورام لتقييم فعالية التدخل الجراحي والاستئصال.

بعد معاينة المريضة، قرر الفريق الطبي إجراء العملية، حيث تم استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على الشريان الإبطي بعد تشريحه والتأكد من وجود النبضات باستخدام جهاز الدوبلار، وكذلك الحفاظ على الأعصاب الرئيسية بفضل الله ثم بمساعدة الفريق الطبي التكاملي.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي بأن العملية تكللت بالنجاح، وتماثلت المريضة للشفاء، حيث تمكنت من الخروج من المستشفى وهي بصحة جيدة. وتستكمل المريضة حالياً المتابعة في العيادة مع فريق الأورام وفريق الجراحة.