طويق تدشن هويتها الجديدة

أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق هويتها الجديدة، بركائز تعليمية وتطلُعات طموحة لتمكين وتطوير القدرات التقنية، وتزويد سوق العمل بكوادر وطنية وعقول مبتكرة من خلال معسكراتها وبرامجها الاحترافية التي تقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، ويأتي دور الأكاديمية الرائد في هذا المجال إكمالًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله-؛ من اهتمام ومتابعة حثيثة لتيسير كل السُبل أمام تمكين القدرات الوطنية في جميع المجالات تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وتُعد هوية الأكاديمية الجديدة عن قمة جبل طويق، وتعكس الركائز الثلاث للأكاديمية وهي: تعلّم بلا توقف، تعلّم مبني على احتياجات سوق العمل، تعلّم قائم على التطبيق العملي، ويأتي تصميم الهوية الجديد لمواكبة مستهدفات الأكاديمية في بناء جيل تقني واعد، بهدف دعم احتياج الوظائف التقنية في سوق العمل وتطوير المهارات التقنية لدى الموظفين، طلاب وخرّيجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، وتأهيل المواهب لتمثيل المملكة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق إلى جهود الأكاديمية في إقامة أكثر من 1.000 معسكر وبرنامج تقني بشهادات احترافية بالشراكة مع أكثر من 60 جهة عالمية، وتجاوز أعداد المسجلين في المعسكرات والبرامج 1.000.000 مسجل، كما أكد على مساهمة الأكاديمية في تخريج أكثر من 28.000 طالبًا وطالبة، وإقامة برنامج دوري مخصّص لتوظيف الخرّيجين، بتوفير أكثر من 13.5000 مقابلة وظيفية في مختلف المجالات والتخصصات التقنية، في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.