طويق تدشن هويتها الجديدة

وتُعد هوية الأكاديمية الجديدة عن قمة جبل طويق، وتعكس الركائز الثلاث للأكاديمية وهي: تعلّم بلا توقف، تعلّم مبني على احتياجات سوق العمل، تعلّم قائم على التطبيق العملي، ويأتي تصميم الهوية الجديد لمواكبة مستهدفات الأكاديمية في بناء جيل تقني واعد، بهدف دعم احتياج الوظائف التقنية في سوق العمل وتطوير المهارات التقنية لدى الموظفين، طلاب وخرّيجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، وتأهيل المواهب لتمثيل المملكة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق إلى جهود الأكاديمية في إقامة أكثر من 1.000 معسكر وبرنامج تقني بشهادات احترافية بالشراكة مع أكثر من 60 جهة عالمية، وتجاوز أعداد المسجلين في المعسكرات والبرامج 1.000.000 مسجل، كما أكد على مساهمة الأكاديمية في تخريج أكثر من 28.000 طالبًا وطالبة، وإقامة برنامج دوري مخصّص لتوظيف الخرّيجين، بتوفير أكثر من 13.5000 مقابلة وظيفية في مختلف المجالات والتخصصات التقنية، في العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
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