خيرات الباحة يحتضن الزهور

يقدم مسرح الطفل بمهرجان «خيرات الباحة» الرابع، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة بالباحة، فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال. ويتميز المسرح بتنوع الأنشطة والألعاب، لإضفاء أجواء من التفاعل بين الأطفال وإشراكهم في منافسات خاصة بالرسم وزراعة النباتات والمسابقات الترفيهية. كما يقوم عدد من الزوار على إطلاع أطفالهم على بعض الأنشطة المفيدة، مثل الإنتاج الزراعي وتربية النحل والأسر المنتجة، من خلال أجنحة المهرجان المشاركة.



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