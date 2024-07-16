استحداث 10 تخصصات نوعية بجامعة بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة بيشة أمس إجراءات تقديم وقبول الطلبة من ذوي الإعاقة، والموهوبين رياضيا، والحائزين على جوائز عالمية، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الشهداء، وذلك للعام الجامعي 1446 هـ.

ودعت عمادة القبول الراغبين في الالتحاق بالجامعة من الفئات المذكورة، الاطلاع على ضوابط وإجراءات التقديم والقبول بالكامل على موقع الجامعة.

كما أعلنت الجامعة إتاحة القبول بتخصصات نوعية جديدة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي من خلال البوابة الالكترونية للنظام الأكاديمي، وذلك في إطار سعيها إلى مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجات المستقبل، تحقيقا لاستراتيجيتها 2030 المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية تطوير منطقة عسير.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المستحدثة تتضمن 10 تخصصات نوعية في عدد من الكليات الجامعة، مبينة أنه تم استحداث تخصص الإعلام في كلية الآداب والفنون، كما تم استحداث تخصصين في كلية العلوم هما: الرياضيات المالية والعلوم الاكتوارية، والفيزياء الطبية، وفي كلية التربية والتنمية البشرية تم استحداث تخصصي الشريعة، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، وذلك لدرجة البكالوريوس.