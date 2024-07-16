مزيج من الترفيه والتجارب التفاعلية بموسم جدة

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وللمرة الأولى في المملكة يحتضن موسم جدة عروض «Warner Bros. Discovery»، التي جمعت أشهر القصص والشخصيات العالمية في منطقة تمتد على مساحة 15 ألف م²، لتقدم للزوار تجربة ترفيهية استثنائية أبرزها منطقة «توم وجيري» التي تقدم تجارب تفاعلية تناسب جميع الأعمار.
كما يستمتع الزوار بمشاهدة عروض ومقاطع الرسوم المتحركة الكلاسيكية للثنائي الأشهر على شاشة كبيرة، مصحوبة بعزف حي من أوركسترا صغيرة تقدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية مباشرة إضافة إلى استكشاف تاريخ وتطور هذا الكرتون الشهير عبر المعارض التفاعلية، والأعمال الفنية الأصلية، والتماثيل من خلال (توم وجيري: مدينة الجبن).
وتقدم المنطقة أيضا تجربة استثنائية لعشاق شخصية (باتمان)، حيث يتعرف الزوار على سيارة (باتموبيل) الشهيرة، ويستعرضون مراحل تطور الشخصية والأزياء الأصلية التي كان يرتديها، وتتضمن المنطقة أيضا متحفا يضم مجسمات بالحجم الطبيعي لشخصيات (باتمان) و(الجوكر) و(هارلي كوين) و(كاتوومان)، إضافة إلى أنشطة ترفيهية عائلية مثل ألعاب الواقع الافتراضي، وأنشطة للأطفال، وفرص التقاط الصور.
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