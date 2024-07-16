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مركز الملك فهد لطباعة المصحف يبحث الترجمة السواحلية مع "الإفتاء الكيني"

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - زار رئيس مجلس الإفتاء الكيني الشيخ أحمد البدوي والوفد المرافق له اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وفي بداية اللقاء استُعرض فيلمٌ وثائقيٌّ يُبرز دور المجمع الفعّال في خدمة القرآن الكريم وعلومه، من خلال طباعة المصاحف بالروايات، والكتب العلمية، وترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم، مع استعراض الأرقام والمنجزات والجوائز التي حصل عليها المجمع، وأهمّ إسهاماته المجتمعية، والدعم السخي الذي يتلقاه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
رئيس مجلس الإفتاء الكيني يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - واس

طباعة المصحف الشريف

وأشاد البدوي بالخدمات والجهود المبذولة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره للقائمين على المجمع لما يقومون به من عملٍ جليل.
رئيس مجلس الإفتاء الكيني يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - واس

ونوقش خلال الزيارة موضوع الترجمة السواحلية بعد أن عُرض موجزٌ عنها، والمراحل التي وصلت إليها.
رئيس مجلس الإفتاء الكيني يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - واس

واطلع رئيس مجلس الإفتاء الكيني على ساحة الإنتاج مُستمعًا لشرح عن أعمال المجمع والخطوات التي يمر بها المصحف الشريف خلال إنتاجه وتدقيقه.
رئيس مجلس الإفتاء الكيني يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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