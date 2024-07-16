شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك فهد لطباعة المصحف يبحث الترجمة السواحلية مع "الإفتاء الكيني" والان نبدء بالتفاصيل

طباعة المصحف الشريف

الدمام - شريف احمد - زار رئيس مجلس الإفتاء الكيني الشيخ أحمد البدوي والوفد المرافق له اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.وفي بداية اللقاء استُعرض فيلمٌ وثائقيٌّ يُبرز دور المجمع الفعّال في خدمة القرآن الكريم وعلومه، من خلال طباعة المصاحف بالروايات، والكتب العلمية، وترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم، مع استعراض الأرقام والمنجزات والجوائز التي حصل عليها المجمع، وأهمّ إسهاماته المجتمعية، والدعم السخي الذي يتلقاه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وأشاد البدوي بالخدمات والجهود المبذولة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره للقائمين على المجمع لما يقومون به من عملٍ جليل.ونوقش خلال الزيارة موضوع الترجمة السواحلية بعد أن عُرض موجزٌ عنها، والمراحل التي وصلت إليها.واطلع رئيس مجلس الإفتاء الكيني على ساحة الإنتاج مُستمعًا لشرح عن أعمال المجمع والخطوات التي يمر بها المصحف الشريف خلال إنتاجه وتدقيقه.