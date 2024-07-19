شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": أنظمة المعلومات تعمل بكفاءة ولم تتأثر بالعطل التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة سلامة أنظمة المعلومات الصحية المستخدمة في المنشآت الصحية في المملكة.

مضيفة أنها مستمرة في عملها بكفاءة عالية دون التأثر بالعطل التقني الذي أصاب العديد من الجهات حول العالم. المنشآت الصحية في المملكة وذكرت أنها تعتمد أفضل الأنظمة والتقنيات السيبرانية وتتأكد بشكل دوري من سلامة البنى التحتية للمعلومات الصحية.

ويأتي ذلك لتعزيز الكفاءة والاستدامة في أنظمة الرعاية الصحية بموثوقية وآمان عالٍ.

هذا بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الحصول على الخدمات في مختلف مناطق المملكة.