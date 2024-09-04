شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل ونجران. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.