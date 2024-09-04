اخبار السعوديه

مستمرة عبر "مدرستي⁩".. تعليق الدراسة الحضورية غدا في الغايل

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي⁩".. تعليق الدراسة الحضورية غدا في الغايل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم الغايل، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الأربعاء.
وكتبت إدارة تعليم الغايل، على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر ⁩ لجميع المدارس التابعة لتعليم الغايل ليوم غدٍ الأربعاء 1 / 3 / 1446هـ.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا