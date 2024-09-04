شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية غدا في الغايل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم الغايل، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الأربعاء.
وكتبت إدارة تعليم الغايل، على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم الغايل ليوم غدٍ الأربعاء 1 / 3 / 1446هـ.
وكتبت إدارة تعليم الغايل، على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم الغايل ليوم غدٍ الأربعاء 1 / 3 / 1446هـ.