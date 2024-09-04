شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لرعاية الأيتام في كوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول - عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا، لرعاية الأيتام في جمهورية كوسوفا.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، ورئيس المشيخة الإسلامية لجمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا.

كفالات شهرية لكل يتيم

ويهدف المشروع إلى تخفيف تكاليف المعيشة لأسر الأيتام من خلال توزيع كفالات شهرية لكل يتيم، للإسهام في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم.





بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية للأيتام في 29 محافظة بجمهورية كوسوفا، يستفيد منها 500 يتيم بشكل مباشر.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول ذات الاحتياج.