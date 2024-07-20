شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من رياح وأتربة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس المدينة المنورة اليوم السبت.

ونبه مركز الأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة. طقس المدينة المنورة وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًّا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، على الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ غداً الساعة الـ9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

