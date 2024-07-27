شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستعرض جهود المملكة في تسوية منازعات الاستثمار في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل



وناقش خلال المنتدى الاتجاهات الحديثة في المملكة العربية

كما أشار إلى ما توفره الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية من بيئة آمنة وملائمة لجذب رؤوس الاستثمار.

تعزيز التعاون القانوني وعلى هامش المنتدى التقى المعجب بوزير العدل الكوري السيد: بارك سونغ جيه، تناول اللقاء سُبُل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في المجالات القضائية المختلفة، وناقش الجانبان سبل تطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.

كما التقى المعجب بسعادة النائب العام لجمهورية الهند السيد: آرفينكاتاراماني ، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وتطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي .

وأكد معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب البُعد التاريخي للعلاقات السعودية مشيراً إلى أن هذا اللقاءات تأتي تأكيداً إلى تطوير الأجهزة العدلية والقضائية . الدمام - شريف احمد - شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في منتدى كبار المستشارين القانونيين الذي أقامته النيابة العامة في جمهورية سنغافورة (26 يوليو,2024) حول موضوعات المنازعات الاستثمارية الدولية.وناقش خلال المنتدى الاتجاهات الحديثة في المملكة العربية السعودية والبدائل الودية في تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والدولي.كما أشار إلى ما توفره الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية من بيئة آمنة وملائمة لجذب رؤوس الاستثمار.وعلى هامش المنتدى التقى المعجب بوزير العدل الكوري السيد: بارك سونغ جيه، تناول اللقاء سُبُل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في المجالات القضائية المختلفة، وناقش الجانبان سبل تطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي.كما التقى المعجب بسعادة النائب العام لجمهورية الهند السيد: آرفينكاتاراماني ، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وتطوير آليات العمل المشترك في معالجة القضايا القانونية ذات الطابع الدولي .وأكد معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب البُعد التاريخي للعلاقات السعودية مشيراً إلى أن هذا اللقاءات تأتي تأكيداً إلى تطوير الأجهزة العدلية والقضائية .