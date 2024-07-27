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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تكشف موعد إعلان نتائج المتقدمين للبكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن وصول أعداد المتقدمين والمتقدمات عبر بوابة القبول للالتحاق في برامج مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1446هـ، بكافة فروع الجامعة إلى 135819 متقدمًا ومتقدمة تم استقبال طلباتهم.
وحددت الجامعة يوم الاثنين المقبل 2024/07/29م موعداً لإعلان نتائج الفرز الأولى للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج الجامعة بكافة فروعها.
ودعت كافة المتقدمين إلى متابعة طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول، كما سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.
وحددت الجامعة يوم الاثنين المقبل 2024/07/29م موعداً لإعلان نتائج الفرز الأولى للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج الجامعة بكافة فروعها.
إجراءات القبول الجامعيوأشارت الجامعة إلى أن إجراءات القبول الجامعي لهذا العام ستتضمن الفرز على أربعة دفعات؛ وذلك للإسهام في تجويد كفاءة إشغال المقاعد المتاحة في الجامعة، وإتاحة الفرصة للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالجامعة بقبول أكبر عدد من أبناء وبنات الوطن.
ودعت كافة المتقدمين إلى متابعة طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول، كما سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.