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الجامعة الإلكترونية تكشف موعد إعلان نتائج المتقدمين للبكالوريوس

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تكشف موعد إعلان نتائج المتقدمين للبكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإلكترونية عن وصول أعداد المتقدمين والمتقدمات عبر بوابة القبول للالتحاق في برامج مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1446هـ، بكافة فروع الجامعة إلى 135819 متقدمًا ومتقدمة تم استقبال طلباتهم.
وحددت الجامعة يوم الاثنين المقبل 2024/07/29م موعداً لإعلان نتائج الفرز الأولى للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج الجامعة بكافة فروعها.

إجراءات القبول الجامعي

وأشارت الجامعة إلى أن إجراءات القبول الجامعي لهذا العام ستتضمن الفرز على أربعة دفعات؛ وذلك للإسهام في تجويد كفاءة إشغال المقاعد المتاحة في الجامعة، وإتاحة الفرصة للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالجامعة بقبول أكبر عدد من أبناء وبنات الوطن.
ودعت كافة المتقدمين إلى متابعة طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول، كما سيتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقبول عبر القنوات الرسمية للجامعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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