شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 7 خطوات لنقل الطلاب عبر نظام نور دون موافقة مديري المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن استمرار تفعيل خدمة جديدة عبر نظام نور، والتي تتيح لأولياء الأمور نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى بسهولة ودون الحاجة لموافقة مديري المدارس، ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عمليات النقل وتوفير الوقت والجهد لأولياء الأمور وتعزيز مرونة النظام التعليمي في المملكة. خطوات نقل الطلاب وأوضحت الوزارة أن العملية تتضمن سبع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر النظام الإلكتروني نور، حيث يبدأ الأمر بتسجيل الدخول على نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر أو الحساب المسؤول عن النقل، ثم الدخول على طلب نقل إلى مدرسة وتوضيح اسم الطالب المُراد نقله. بعد ذلك، يتم تحديد الإدارة التعليمية المُراد النقل منها واختيار إدارة التعليم المراد النقل إليها. يتبع ذلك اختيار اسم المدرسة المُراد النقل إليها وأخيراً الضغط على زر "تثبيت" بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة. تحسين تجربة أولياء الأمور وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تم تصميمها لضمان سلاسة وسهولة العملية مع الحرص على توجيه الطلبات بشكل صحيح وسريع للجهات المعنية، ويُتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تحسين تجربة أولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهلهم بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة في إدارة عمليات النقل المدرسي. ويأتي هذا التحسين كجزء من خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة متاحة لجميع أولياء الأمور في مختلف مناطق المملكة، ويمكنهم الاستفادة منها عبر منصة نور الإلكترونية التي تُعد جزءًا من التحول الرقمي في القطاع التعليمي. كما دعت الوزارة جميع المستخدمين إلى التأكد من دقة المعلومات المدخلة لضمان إتمام العملية بنجاح ودون تأخير.

