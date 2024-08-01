شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل نيابةً عن القيادة.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والان نبدء بالتفاصيل



وعقب مراسم التنصيب، استقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي نائب وزير الخارجية، الذي نقل لهُ تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل فخامة الرئيس الموريتاني معالي نائب وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياته للمملكة وشعبها المزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي. الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وذلك في العاصمة نواكشوط.وعقب مراسم التنصيب، استقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي نائب وزير الخارجية، الذي نقل لهُ تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل فخامة الرئيس الموريتاني معالي نائب وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياته للمملكة وشعبها المزيد من التطور والنماء.وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.