السعودية | «التأمينات الاجتماعية»: 124ألف منشأة تقدمت لـ«مبادرة الإعفاء من الغرامات»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت التي تقدمت للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات، تجاوز 124 ألف منشأة، قبل انتهاء مهلة المبادرة بـ30 يوماً.

وحثت المؤسسة جميع المنشآت وأصحاب العمل على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة المبادرة بتاريخ 31 أغسطس 2024. وأقامت أكثر من 25 ورشة عمل للتعريف بالمبادرة مع مختلف الجهات المستفيدة كان آخرها ورشة عمل لشركات القطاع التقني بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، قدمت خلالها شرحاً لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهرياً وغرامات المخالفات التأمينية المستحقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة في تحفيز وتشجيع المنشآت ومساندتها على تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات، إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني، وذلك من خلال التقديم على خدمة الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامات التأخير وغرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة.

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