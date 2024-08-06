مجلس الوزراء يوافق على نظام جمع التبرعات

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الرياض - علي القحطاني - شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في جدة الموافقة على نظام جمع التبرعات.

وكانت الجلسة التي عقدت اليوم قد شهدت أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ووافق المجلس أيضا على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

يذكر أن الجلسة عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.