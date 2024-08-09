السعودية | سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تدعو السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر من إعصار “ديبي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار “ديبي” الذي يضرب عدة أجزاء من الولايات المتحدة .

وقالت السفارة في بيان :” في ضوء إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة نتيجة تداعيات العاصفة “ديبي”، تدعو السفارة المواطنين الموجودين في الولايات (كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا) وواشنطن العاصمة إلى اخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:

(202) 746-3555

(202) 746-0666

(202) 746-9777

(202) 746-2888

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