شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الكشافة" تقدم فعاليات ثقافية وشعبية سعودية بالمؤتمر العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 في الأمسية الدولية.
وأُقيمت الأمسية ضمن فعاليات المؤتمر المُنعقد حاليًا في القاهرة بمشاركة 176 جمعية كشفية من مختلف دول العالم، الذي يستمر حتى 23 أغسطس الحالي.
هذا بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع صور عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج من الفلكلور الشعبي.
وشهدت تلك الفعاليات إقبالًا من المشاركين الكشافة ومن المشاركين بالمؤتمر من المؤسسات والمنظمات العالمية المختلفة.
وأُقيمت الأمسية ضمن فعاليات المؤتمر المُنعقد حاليًا في القاهرة بمشاركة 176 جمعية كشفية من مختلف دول العالم، الذي يستمر حتى 23 أغسطس الحالي.
فعاليات ثقافية وشعبية سعوديةوقدّم وفد الجمعية العديد من الفعاليات، تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة السعودية، والتمور المحلية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة.
هذا بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع صور عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج من الفلكلور الشعبي.
أعمال الكشافة السعوديةوجرى إعداد معرض، عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة.
وشهدت تلك الفعاليات إقبالًا من المشاركين الكشافة ومن المشاركين بالمؤتمر من المؤسسات والمنظمات العالمية المختلفة.