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صور.. "الكشافة" تقدم فعاليات ثقافية وشعبية سعودية بالمؤتمر العالمي

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك وفد جمعية الكشافة العربية بالمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 في الأمسية الدولية.
وأُقيمت الأمسية ضمن فعاليات المؤتمر المُنعقد حاليًا في القاهرة بمشاركة 176 جمعية كشفية من مختلف دول العالم، الذي يستمر حتى 23 أغسطس الحالي.

فعاليات ثقافية وشعبية سعودية

وقدّم وفد الجمعية العديد من الفعاليات، تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة السعودية، والتمور المحلية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة.
هذا بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع صور عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج من الفلكلور الشعبي.

أعمال الكشافة السعودية

وجرى إعداد معرض، عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع، من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة.
وشهدت تلك الفعاليات إقبالًا من المشاركين الكشافة ومن المشاركين بالمؤتمر من المؤسسات والمنظمات العالمية المختلفة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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