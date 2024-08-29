السعودية | صدور عدد من الأوامر الملكية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :

الرقم أ / 73

التاريخ 25 / 2 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 /1393هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 41 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ ، ورقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 131 ) بتاريخ 9 / 3 / 1443هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر.

ثانياً : يُعفى الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

ثالثاً: يُعفى الفريق الركن / فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

رابعاً : يرقى اللواء الركن / فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

خامساً : يرقى اللواء الركن / فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البرية.

سادساً : يرقى اللواء البحري الركن / محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن ، ويعين رئيساً لأركان القوات البحرية.

سابعاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

الرقم : أ / 74

التاريخ : 25/ 2/ 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 25 / 2 / 1446هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



التاريخ : 25/ 2 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 415 ) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الرقم : أ / 75التاريخ : 25/ 2 / 1446هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 415 ) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعفى معالي الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. 16:03 ت مـ

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التاريخ : 25 /2 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الرقم : أ / 76التاريخ : 25 /2 / 1446هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين معالي الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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