السعودية | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات تسويق منتجات النحل للمجتمع المحلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية برنامجًا تدريبيًا بعنوان “مهارات تسويق منتجات النحل”، وذلك على مدار ثلاثة أيام بحضور أكثر من (20) متدربًا من المجتمع المحلي.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسويق منتجات النحل بفعالية وفق أفضل الممارسات المعمول بها، حيث يشتمل البرنامج على عدة محاور تصميم الهوية البصرية للمنتجات، ووضع إستراتيجيات التسعير، وصياغة الرسائل التسويقية المناسبة للجمهور المستهدف، بالإضافة إلى طرق الترويج المختلفة، والتعريف بقنوات التوزيع التقليدية والرقمية، مع التركيز على الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين.

وأوضحت الهيئة أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهودها لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية للمشاركة المجتمعية، وتسعى لبناء القدرات وتمكين المجتمع المحلي من خلال تقديم فرص اقتصادية متنوعة ومستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعود بالنفع على المجتمع في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ساعيةً بذلك إلى تعزيز المهارات والمهن المستدامة ذات الارتباط الوثيق بالطبيعة والثقافة المحلية؛ بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

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