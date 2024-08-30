شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الملك عبد العزيز.. إلزام النحالين بتربية السلالات المحلية وحظر العلاج بالمضادات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط تربية النحل

الدمام - شريف احمد - طرحت محمية الملك عبد العزيز الملكية، لائحة ضوابط تربية النحل، بهدف تنظيم تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك لأهمية دور النحل في تلقيح الأزهار بما يساهم بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية.وألزمت الهيئة النحّال بتربية سلالات النحل المحلية فقط، ووضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، ووضع المناحل المتنقلة خلال 20 يومًا كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.واشترطت على صاحب المنحل بالمواقع المحددة من قبل الهيئة، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة، والمحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح، وعدم ترك أي مخلفات عند مغادرة الموقع، وعدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، والتخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.وأوجبت وضع لوحة تعريفية - لا يقل مقاسها عن 50 × 80 سم - مشتملة على رقم التصريح وبيانات النحَّال والمنحل في مكان بارز من الموقع، وتوفير وسائل ومعدات الوقاية من لسعات النحل، وإبلاغ الهيئة في حال ملاحظة أي آفة أو مسببات أمراض، وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية كالبحوث والدراسات.وأكدت الهيئة" على استخدام الطرق الترابية الحالية وعدم شق طرق جديدة للحفاظ على الغطاء النباتي، مشيرة إلى أن صاحب المنحل يتحمل كامل المسؤولية تجاه أي ضرر يحدث تجاه الأشخاص أو الممتلكات الناتجة عن المنحل أو النحل الخاصة به بدون أي تبعات قانونية أو مالية على الهيئة. ​وحظرت الهيئة على النحّال القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية، أو استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به، أو التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية، العبث أو قطع الأشجار أو الأعشاب والالتزام بالحفاظ على الغطاء النباتي، واستخدام أي نوع من المبيدات الحشرية لأي سبب من الأسباب، أو استخدام أي مضادات حيوية أو مواد كيماوية لعلاج النحل، أو وضع خيمة للنحال بجانب المنحل.وتمنح الهيئة التصريح لممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق خطوات تتثمل في تقديم طلب التصريح، وأن يقوم طالب التصريح بإرفاق متطلبات منها صورة الهوية الوطنية أو الإقامة، وترخيص ”نحَّال“ الصادر من الوزارة.وتقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلامه، ويحق للهيئة رفض طلب التصريح في حال عدم استيفاء الشروط الموضحة في الضوابط. ​