السعودية | “هيئة المحتوى المحلي” تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على شهادة التميز المؤسسي على مستوى التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (Qualified by EFQM)، تقديراً لحرصها على تطبيق نماذج التميز في إطار جهودها نحو تنمية المحتوى المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى تعزيز وتحسين العمل المؤسسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عالية المسلط بأن الحصول على هذه الشهادة؛ جاء نظيراً لنجاح الهيئة وسعيها المستمر لتحقيق أعلى معايير الجودة في عملياتها وأنشطتها بالموائمة مع نماذج التميز المحلية والعالمية وتعزيز الاستدامة في أعمالها والتي ترتكز على تطبيق أفضل الممارسات وحوكمة الأعمال، فيما تُعتبر المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة منذ تأسيسها في عام 1989، مرجعاً عالمياً في مجال التميز المؤسسي وتهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وفعالية المنظمات وتحسين أدائها بشكل مستدام.

وتُعد الشهادة تتويجاً لجهود الهيئة في تطوير منظومتها من خلال حرصها على تحقيق متطلبات التميز والتحسين المستمر لعمليات ونتائج أداء الهيئة وتحسين بيئة العمل ورفع مستويات رضا جميع المعنيين.

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