الصناعة والثروة المعدنية تبحث فرص تنمية القدرات البشرية مع جامعات سعودية

بحثت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فرص تعزيز التعاون مع عدد من الجامعات السعودية في مجال تنمية القدرات البشرية بالقطاعين الصناعي والتعديني، وتصميم برامج تعليمية وأكاديمية تتواءم مع وظائف صناعة المستقبل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال زيارة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله الأحمري، لجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة.

والتقى الأحمري خلال زيارته إلى جامعة الملك عبد العزيز، برئيس الجامعة سعادة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، حيث بحثا أوجه التعاون بين الوزارة والجامعة، وسبل تطوير البرامج التعليمية الأكاديمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبخاصة في القطاعين الصناعي والتعديني.

كما اجتمع الأحمري خلال زيارته إلى جامعة جدة، بمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان الحميدان وناقش معه فرص التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في مجال تطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعقد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، خلال زيارته إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، لقاء مع كبار مسؤولي الجامعة، شهد بحث فرص تطوير التعاون بين الوزارة والجامعة لتتوافق مخرجات المؤسسات الأكاديمية مع احتياجات وظائف المستقبل في القطاعين الصناعي والتعديني.