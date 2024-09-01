شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد.

وتتضمن مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. تعليق الدراسة غدًا بتعليم المدينة المنورة ولفتت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات.

وكذلك منسوبي ومنسوبات المدارس، والمكاتب الخارجية الحناكية ووادي الفرع.

