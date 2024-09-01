شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة والحناكية ووادي الفرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد في مدارس المدينة المنورة والحناكية ووادي الفرع بناء على التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة إنه بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولمعالجة آثار الحالة الجوية التي تأثرت بها المنطقة وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ستكون الدراسة غداً الأحد 28 / 2 / 1446هـ عبر منصة مدرستي في مدارس المدينة المنورة والحناكية ووادي الفرع.

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طقس المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثانية من فجر يوم الأحد.

أمطار غزيرة

وفي وقت سابق نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما نبه المركز من أمطار خفيفة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع مشيراً إلى أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة الـ 9 مساءً.