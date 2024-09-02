شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تعليم جدة يعلن تحويل الدراسة إلى "عن بُعد" غداً بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة امطار غزيرة ورياح شديدة على جدة بمشاركة 70 دولة.. المملكة تستضيف ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل أعلنت إدارة تعليم جدة، انه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، أنه تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30-02-1446هـ لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ، وذلك في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص. تأتي هذه الخطوة لضمان سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية المتوقعة.