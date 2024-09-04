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وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره الفرنسي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ستيفان سيجورنيه.
وبحث الوزيران، خلال الاتصال، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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