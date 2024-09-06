شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من الغرق.. حرس الحدود يوجه نصائح مهمة لممارسي السباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه حرس الحدود السعودي عددًا من النصائح لممارسي السباحة للوقاية من الغرق.
- اسبح في الأماكن المخصصة للسباحة ومراقبة.
- احرص على معرفة الحدود المسموح السباحة فيها.
- احذر من السباحة في أثناء الليل والأوقات التي تُمنع السباحة فيها.
- اتبع تعليمات الأمان والإشارات التحذيرية على الشاطئ.
- احذر الانشغال بالأجهزة الذكية عند مراقبة الأطفال.
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مواطنًا من الغرق، إثر حالة إعياء وإجهاد تعرض لها في أثناء ممارسة السباحة.
- اسبح في الأماكن المخصصة للسباحة ومراقبة.
- احرص على معرفة الحدود المسموح السباحة فيها.
- احذر من السباحة في أثناء الليل والأوقات التي تُمنع السباحة فيها.
- اتبع تعليمات الأمان والإشارات التحذيرية على الشاطئ.
- احذر الانشغال بالأجهزة الذكية عند مراقبة الأطفال.
إنقاذ مواطن من الغرق
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مواطنًا من الغرق، إثر حالة إعياء وإجهاد تعرض لها في أثناء ممارسة السباحة.
وجرى إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، وتوخي الحذر في أثناء السباحة.
كما نصحت بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.