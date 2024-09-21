عرض جوي يزين سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

وتنطلق العروض بمسيرة عسكرية، عند الساعة الرابعة عصراً، قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، حيث تنطلق من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى تصل إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان لتشكل فرصة لاستذكار منجزات دوت الخليج التي تحققت خلال العقود السابقة.
وتشارك الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرة من نوع بوينج 787، وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية العروض بطائرات "تايفون"، و "ف - 15 إس"، و "تورنيدو"، و "ف - 15 سي".
وتشارك في العروض الجوية جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وفلاي أديل، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.
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