السعودية | جمعية الثقافة والفنون بجدة تدشّن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 94

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّنت جمعية الثقافة والفنون بجدة، برنامج الاحتفاء باليوم الوطني 94، بتنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة، بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين والفنانين التشكيليين، وذلك في الروشانا مول بجدة.

واشتملت الفعاليات على معرض للفنون التشكيلية والمجسمات شارك في تنفيذها العديد من الفنانين والفنانات من الرسامين بجدة، كذلك إتاحة الفرصة للحضور للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، من خلال الجدارية التي شهدت تفاعلًا واسعًا من المشاركين، إضافة إلى تقديم الفرق الشعبية لألوان متنوعة من الفلكور الشعبي، وورشة للرسم المباشر للاطفال تعبر عن محبتهم للوطن واعتزازهم بالقيم الوطنية.

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