تأخر الحصاد يمدد مهرجان تمور العلا

يعرض مزاد تمور العلا يوميًا أكثر من 130 طنًا يومي الجمعة والسبت منذ انطلاقه، في حين تم تمديد المهرجان أسبوعًا إضافيًا حتى تتمكن المزارع شمال العلا من اللحاق بالمهرجان لتأخرها في الحصاد دون غيرها من المزارع الكائنة في الجنوب، حيث كل ما كانت المزارع تتجه للشمال يتأخر حصاد التمور وجنيه فيها، بحسب الطقس.

وتتواصل فعاليات مزاد تمور العلا الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقام كل نهاية أسبوع بعرض منتجات مزارع العلا المختلفة من التمور، والتي تستهدف المستثمرين من داخل العلا وخارجها والخليج، حيث يحرص سنويًا التجار من مختلف مناطق المملكة على الحضور والمشاركة بالمزاد وشراء التمور ونقلها للمدن لما تتميز به تمور العلا من إنتاج خاص ومميز بمختلف الأصناف.

ويتيح المزاد الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة، ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه «رؤية العُلا» المتماشية مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

وخصص القائمون على المهرجان جوائز لمزاد العلا للتمور هذا العام للمزارعين المشاركين في المزاد لمن يحقق أفضل المعايير في كمية المبيعات، بالإضافة إلى قيمة المبيع، حيث يحصد المركز الأول على 75 ألف ريال، فيما يحصل المركز الثاني على 50 ألف ريال، ويحصل المركز الثالث على 30 ألف ريال، وذلك تحفيزًا على المشاركة بالمزاد، وتقديم أفضل المنتج بأسعار جيدة.