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حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنًا سقط في عرض البحر

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مواطنًا سقط من دباب بحري في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة اللازمة له وإسعافه ونقله إلى المستشفى.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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