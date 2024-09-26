شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنًا سقط في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مواطنًا سقط من دباب بحري في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة اللازمة له وإسعافه ونقله إلى المستشفى.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة