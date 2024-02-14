تشكيل لاتسيو المتوقع لموقعة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف لاتسيو نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على الملعب الأولمبي.



يسعى النادي البافاري في تحقيق نتيجة قوية من أجل وضع قدم في الدور المقبل من المسابقة الأوروبية، وتخطي عقبة لاتسيو رغم صعوبة اللقاء خارج الديار.

ويقدم لاتسيو مستويات جيدة تحت قيادة ساري، مما يجعل المباراة مثيرة ومرتقبة لعشاق الساحرة المستديرة، فيما يأمل الفريق البافاري في مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في المباراة.



توقيت بايرن ميونخ ولاتسيو:

تبدأ مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها، Be In Sports2.





تشكيل لاتسيو المتوقع أمام البافاري:

في حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

في الدفاع: ادام ماروسيتش، ماريو جيلا فونتس، أليسيو رومانولي، السيد هيساج

في الوسط: ماتيو جندوزى، دانيلو كاتالدي، لويس ألبيرتو

في الهجوم: إساكسين، كيرو إيموبيلي، فيليبي أندرسون