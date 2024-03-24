"هدعي عليك لآخر عمري".. كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ما فعله مجدي عبدالغني في عقد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لأول مرة تفاصيل ما فعله مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في عقده مع نادي الزمالك عام 2016.

قال محمود كهربا في لقاء تلفزيوني عبر قناة "النهار": "هقول لأول مرة ليه بدعي على مجدي عبدالغني بسبب عقدي، لأنني حين رحلت عن نادي الزمالك عام 2016 لخوض فترة احتراف في الدوري السعودي جددت تعاقدي لمدة موسم، على بياض حبا في نادي الزمالك، وتم استغلال هذا العقد".

أضاف: "من المفروض أنه يتم توثيقه في وقتها بشكل قانوني، ولكنهم كتبوا بنود العقود عام 2017، وتم توثيقه عام 2018، وكان مدير شئون اللاعبين في هذا التوقيت مجدي عبدالغني، وشاهد على كل ما حدث".

أكمل: "بناء على أيه قام مجدي عبدالغني بتوثيق عقدي مع الزمالك؟، هو قال أصلهم دفعوا الرسوم ولا أعلم ما علاقة الرسوم بتوثيق عقد دون تحقيقه الشروط القانونية".

أضاف: "لم يكتفي مجدي عبدالغني بهذا، وبعد رفع الشكوى، أرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن موقف الزمالك سليم، وزاد على ذلك أنه تم زيادة السنوات في العقد من موسم إلى أربعة".

أردف: "مجدي عبدالغني لا يعرف شيء عن حب النادي الأهلي وخيره عليه، ليه تظلمني وأنا من سن أولادك؟، ولا أعرف العلاقة بينه وبين نادي الزمالك، لأني كنت كسبان القضية ولكن شهادة اتحاد الكرة خلصت عليها".

وأتم تصريحاته: "حقي عند ربنا، ولكني لم أواجه مجدي عبدالغني حتى الآن، وكل يوم أدعي عليه أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حتى نهاية عمري، لأنه ظلمني".

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