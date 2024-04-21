كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بوابة 3 نجوم للتعويض

يحل نادي برشلونة ضيفاً على غريمه التاريخي ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني، حيث يسعى بعض نجوم الفريقين للتعويض والتدارك، وحسم النقاط الثلاث المهمة في المسابقة المحلية.



ويُعتبَر المدافع الأوروغوياني، رونالد أراوخو، أول النجوم الذين يسعون لتقديم مردود قوي في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وتدارك الورطة التي وضع فيها فريقه، بعدما تسبّب بإقصاء النادي الكتالوني، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، عقب تلقيه الورقة الحمراء في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.



وتلقى أراوخو مدافع نادي برشلونة العديد من الانتقادات الحادة، أبرزها من قبل زميله الألماني، إيلكاي غوندوغان، ما خلق أزمة حقيقية في غرف تبديل الملابس في الفريق الكتالوني، عقب الإقصاء من منافسات دوري أبطال أوروبا، وأجبر المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، على إلغاء تدريبات الفريق الخاصة، الخميس الماضي.



بدوره، يمرّ المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بأزمة حقيقية، إثر فشله في تقديم الإضافة لنادي برشلونة، ولا سيما في المواجهتين الأخيرتين أمام فريق العاصمة الفرنسية باريس، كذلك فإنه ابتعد عن تسجيل الأهداف منذ شهر.



إذ جاء آخر أهدافه في المباراة التي فاز بها برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 – 0، ضمن الأسبوع الـ29 من الليغا، لتغيب بصمته عن المباريات الست الأخيرة، ما جعله محلّ انتقادات جماهير الفريق، التي أصبحت تطالبه وكتيبة المدرب تشافي بتحقيق الانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.



أمام من جانب ريال مدريد، فبعد البداية الصاروخية خلال بداية الموسم الحالي، للنجم الإنكليزي الشاب جود بيلنغهام القادم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من فريق بوروسيا دورتموند، تراجع مستواه للغاية، ولم يسجل أي هدف منذ المباراة أمام نادي جيرونا يوم 10 فبراير/ شباط الماضي، ضمن الأسبوع الـ24 في الليغا.



وغاب بيلنغهام بعدها عن عدد من المباريات، واختفت إضافته في عدد آخر، ما جعله يترك صدارة ترتيب الهدافين في المسابقة المحلية، لنجم جيرونا، الأوكراني، أرتيم دوفبيك (17 هدفاً)، بفارق هدف وحيد عن لاعب منتخب الأسود الثلاثة، والكرواتي أنتي بوديمير لاعب فريق أوساسونا برصيد 16 هدفاً لكل منهما.





(العربي الجديد)