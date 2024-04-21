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الامارات | رمسـة مـلاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب

بدأ لاعب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خطوات جديدة في مسيرته ، بعدما أصبح خارج حسابات فريقه في الموسم الحالي، إذ وجّه بوصلته نحو المنطقة الفنية للعمل مدرباً مساعداً في الموسم المقبل.

. سفيان رحيمي من أفضل اللاعبين العرب.. والعين لم يفاجئني بالفوز على الهلال في دوري أبطال آسيا.

عبدالرزاق حمدالله - مهاجم الاتحاد السعودي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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