الامارات | رمسـة مـلاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسـة مـلاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب
بدأ لاعب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خطوات جديدة في مسيرته الرياضية، بعدما أصبح خارج حسابات فريقه في الموسم الحالي، إذ وجّه بوصلته نحو المنطقة الفنية للعمل مدرباً مساعداً في الموسم المقبل.
. سفيان رحيمي من أفضل اللاعبين العرب.. والعين لم يفاجئني بالفوز على الهلال في دوري أبطال آسيا.
عبدالرزاق حمدالله - مهاجم الاتحاد السعودي
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