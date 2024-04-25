الأهلي بالزي التقليدي ضد مازيمبي الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، اليوم الخميس، للاتفاق على ترتيبات اللقاء، المقرر له غدً الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحضر الاجتماع من النادي الأهلي كلا من، خالد بيبو مدير الكرة، علاء صلاح المنسق الأمني، سمير عدلي المدير الإداري، وائل محمد وأسامة محمد إداريا الفريق، بالإضافة إلى منسق ومراقب المباراة وممثلي الكاف ومسؤولي فريق مازيمبي.

ويرتدي الأهلي الزي التقليدي في مواجهة مازيمبي، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي فريق مازيمبي، القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

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