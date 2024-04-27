ألفونسو ديفيز بديلًا لـ بايرن ميونخ أمام فرانكفورت بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لبايرن ميونخ بقيادة المدرب توماس توخيل، عن تشكيل البفاري الرسمي لمواجهة اَينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ أمام اَينتراخت فرانكفورت في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "إليانز اَرينا" معقل البايرن.

تشكيل بايرن ميونخ أمام اَينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي - إريك داير - دي ليخت - كيمتش.

وسط الملعب: لايمر - جوريتزكا - شوبو موتينج.

خط الهجوم: جوريرو - مولر - هاري كين.

فيما جاء بدلاء بايرن ميونخ لمواجهة فرانكفورت، كالتالي:

أولريخ، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز، مارتينيز، زفوناريك، بافلوفيتش، ماتيس تيل.