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النجم المصري ينفجر غضبا.. مشادة كلامية بين صلاح وكلوب في لقاء وست هام (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ، في مشادة كلامية مع مديره الفني يورجن كلوب، أثناء نزوله بديلا خلال مواجهة وست هام يونايتد اليوم على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الـ 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح لحظة دخوله إلى أرضية ملعب المباراة فى الدقيقة 79. 

 

ولم يبدأ صلاح اللقاء أساسيا، واستعان به كلوب في آخر ١٠ دقائق من المباراة، وهو ما أغضب النجم النصري.

 

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي ٢-٢، ليفقد ليفربول فرص المنافسة على لقب هذا الموسم. 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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