رسالة صادمة من ليفربول لـ اتحاد الكرة بشان محمد صلاح بسبب الأولمبياد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أرسل رسالة مع لاعبه وقائد الفراعنة محمد صلاح، إلى اتحاد كرة القدم المصري، بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد باريس 2024.

وكانت قد أشارت تقارير أن اتحاد الكرة قد أرسل خطابًا رسميًا إلى ليفربول الأسبوع الماضي، يطالب فيه بانضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتابعت التقارير أن ليفربول رفض رسميًا طلب اتحاد الكرة، وطلب من لاعبه محمد صلاح توصيل سبب رفض النادي، حيث سيتعارض ذلك مع فترة الإعداد للموسم المقبل.

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وكان قد انضم محمد صلاح إلى معكسر منتخب مصر، صباح اليوم السبت.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي خلفه بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.