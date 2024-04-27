صلاح : لو تحدثت اليوم سيكون هناك نيران في ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - خيبة أمل كبيرة تعرض لها فريق ليفربول الأنجليزي بعد تعادله بهدفين لكل فريق مع فريق ويستهام يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الاوليمبي الخاص بفريق ويستهام ليفقد الفريق الاحمر اخر فرصه في المنافسه على لقب الدوري الأنجليزي لهذا الموسم .

ولم تكن خسارة النقطتين فقط هي الخسارة التي ألمت بليفربول هذا اليوم فقد شهد اللقاء مشادة كلامية على خط الملعب بين النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق والمدير الفني الالماني يورجن كلوب خلال نزول محمد صلاح في الشوط الثاني .

وكان يورجن كلوب قد أستبعد محمد صلاح من التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول لمواجهة ويستهام و لم يشركه الا في الدقائق العشر الاخيرة من المباراة بعد تسجيل ويستهام لهدف التعادل الثاني و لاحظ الجميع وجود مناقشة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح على خط التماس قبل عملية الاستبدال و تدخل داروين نونيز بين صلاح ويورجن كلوب حتى لا تزداد المناقشة حدة .

وعقب المباراة رفض يورجن كلوب الادلاء بأي تصريحات حول مناقشته مع محمد صلاح مؤكدا ان الامر تم مناقشته داخل غرفة خلع الملابس ولا يوجد شىء يتم الادلاء به لوسائل الاعلام .

اما محمد صلاح فقد قال عقب المباراة : لو تحدثت الان سيكون سأزيد من اشتعال الامور في ليفربول وهو ما يؤكد عدم رغبة النجم المصري في زيادة المشاكل في التوقيت الحالي داخل الفريق الذي أنتهى الموسم بالنسبة له وهو الاخير ليورجن كلوب مع ليفربول بعد تقديم استقالته وربما الاخير ايضا لمحمد صلاح حال موافقته على الانتقال خارج ليفربول في ظل العروض الكثيرة المقدمة له سواء من الدوري السعودي او من اندية اخرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي .