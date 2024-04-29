حمزة المثلوثي: الزمالك مكانه أكبر من الكونفدرالية.. وأوجه التحية لجماهير الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشاد النجم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحضور الجماهيري لفريقه خلال مباراة دريمز الغاني اليوم، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال المثلوثي في تصريحات عبر قناة الزمالك، عقب نهاية المباراة: "فوجئت بالحضور الجماهيري الكبير لمشجعي الزمالك في اللقاء، وهؤلاء الجماهير هي التي تساندنا دائماً وأوجه لهم التحية لدعمهم الدائم للفريق".

وأضاف: "نركز على المباراة النهائية، فهي مباريات لا تتكرر كل يوم، والزمالك مكانه أكبر من بطولة الكونفدرالية".

واختتم: "نمتلك الكثير من اللاعبين على أعلى مستوى، وأي لاعب يرتدي قميص الفريق بعلم أن المسئولية ليست سهلة، ونسعى لحصد لقب الكونفدرالية".

وينتظر الزمالك في نهائي البطولة، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.