عقوبة قاسية في انتظار اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

أفادت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، على وشك التعرض لبعض العقوبات الشديدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقرر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عدم خوض مباراته أمام نهضة بركان في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023 – 2024.

واعترض نادي اتحاد العاصمة الجزائري، رسميًا على قميص فريق نهضة بركان المغربي، وذلك بسبب وجود خريطة المملكة المغربية على القميص.

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وبحسب ما ذكره موقع “snl24” الجنوب إفريقي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتجه لإصدار عقوبة على نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وهي المنع من المشاركة في أي مسابقة قارية لمدة موسمين.

وأضاف الموقع الجنوب إفريقي، أنه من المتوقع أن يتم غرامة مالية على نادي اتحاد العاصمة الجزائري، قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

وكانت مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قد تم إلغاؤها، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي.

وأعلن الكاف، أن نتيجة مباراة الذهاب، بين الفريقين هي اعتبار نهضة بركان، فائزا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية دون رد.