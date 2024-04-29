لاعبة طائرة الأهلي : أغلقنا صفحة دور المجموعات لبطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت ندى وليد، لاعبة فريق «سيدات طائرة الأهلي» أن الفريق استعد جيدا لمواجهات دور الـ16 من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والتي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 مايو المقبل.



وقالت ندى إن الفريق أغلق صفحة دور المجموعات وبدأ التركيز في الأدوار الإقصائية مع التأكيد على عدم التهاون والسعي نحو الفوز باللقب خاصة وأننا نمتلك دوافع كبيرة للتتويج بالبطولة الإفريقية والاحتفال مع جماهيرنا في الصالة.

وأضافت: نعمل مع الجهاز الفني على التخلص من الإجهاد البدني بعد موسم صعب وشاق ونعلم جيدا قوة فرق إفريقيا بدنيا ولكننا واثقين على قدرتنا في الفوز بالبطولة.