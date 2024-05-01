مدب المقاولون العرب:" سنبحث عن حقنا المشروع في أزمة مباراة سموحة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن الشامي مدرب فريق المقاولون ان مجس الإدارة سيبحث عن حقه المشروع فيما يخص بإلغاء ضربة الجزاء المحتسبة لنا في مباراة سموحة الماضية ولو اخطأنا سنعتذر .

مؤكدا ان الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة الكابتن معتمد جمال لن يعلق "شماعات" على أحد سواء كان هناك ظلم تحكيمي ضدنا أم لا ، وجميع اللاعبين لن يلتفتوا لهذا الأمر .

وأكد ان شكل فريق المقاولون بدأ يتحسن على المستوى التنظيمي على ارضية الملعب ولكننا أضاعنا عدة فرص ، الجهاز الفنى سيغلق صفحة مباراة سموحة وسيهتم بالتركيز على علاج الاخطاء التي ارتكبها لاعبينا من اجل تلافيها في المباريات المقبلة .

وتابع:" هناك ضغوطات عديدة على لاعبي المقاولون وسنبذل اقصى جهد رغم الظروف الصعبة من اجل حصد اكبر عدد من النقاط في المباريات ال١٥ المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز .